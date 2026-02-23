Oberlandesgericht Stuttgart: Russische Sabotage? Prozess gegen Verdächtige ab Mitte März

Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, als Agenten gearbeitet zu haben.
– Schon lange warnen Experten vor russischer Spionage und Sabotage. Nun soll ein Gericht in Stuttgart klären, ob sich drei Ukrainer als Agenten im Auftrag Russlands tatsächlich bereiterklärt haben, Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu begehen. Nach den Anklageerhebungen will sich das Oberlandesgericht vom 17. März (9.15 Uhr) an mit dem Fall und den Vorwürfen befassen.