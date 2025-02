Oberlandesgericht Stuttgart: IS-Unterstützer wegen Erpressung eines Journalisten verurteilt

1 Das Oberlandesgericht Stuttgart hat einen syrischen Staatsangehörigen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilt einen syrischen Staatsangehörigen zu fünf Jahren und acht Monaten Haft. Ihm werden Mitgliedschaften in terroristischen Gruppen und die Erpressung eines Journalisten in Syrien vorgeworfen.











Das Oberlandesgericht Stuttgart hat einen syrischen Staatsangehörigen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt. Dem 36-Jährigen werden Mitgliedschaften in terroristischen Vereinigungen und Beteiligung an der Erpressung eines Journalisten in Syrien vorgeworfen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. (AZ: 2 St 36 OJs 14/23)