Oberlandesgericht Stuttgart: Bewährungsstrafe für Anhänger von „Kaiserreichsgruppe“

Bahn lahmlegen, einen Minister entführen - die „Kaiserreichsgruppe“ hat brutale Umsturzpläne. Einer ihrer mutmaßlichen Unterstützer aus dem Schwarzwald ist nun verurteilt worden.
Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die rechte „Kaiserreichsgruppe“ ist ein Mann aus dem Kreis Freudenstadt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er soll nach Überzeugung des Oberlandesgerichts Stuttgart von Februar 2022 an von einem Umsturzvorhaben gewusst und die Gruppierung spätestens zwei Monate später unterstützt haben. Unter anderem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung wurde der 41-Jährige zu einer Strafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt.