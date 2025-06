1 Die Dubai-Schokolade hatte im vergangenen Jahr einen regelrechten Hype ausgelöst. Nun schränkt das Oberlandesgericht Köln Werbebezeichnung ein (Symbolbild). Foto: IMAGO/Matthias Rietschel

Dubai-Schokolade muss grundsätzlich aus Dubai stammen. Das entschied am Freitag das Oberlandesgericht Köln.











Dubai-Schokolade muss grundsätzlich aus Dubai stammen. Das entschied am Freitag das Oberlandesgericht Köln und gab im Eilverfahren in vier Fällen den Antragstellern statt, die jeweils gegen Anbieter von „Dubai-Schokolade“ auf Unterlassung geklagt hatten, weil die Schokolade nicht in Dubai hergestellt war.