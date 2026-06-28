Oberkörperfreie Männer: Streitpunkt oben ohne - nicht jeder mag halbnackte Männer am Südheimer Platz

Der Südheimer Platz ist für viele im dicht bebauten Heslach eine beliebte Anlaufstelle. Familien mit Kindern finden hier Wiesen zum Picknicken und Spielen, Ältere ein schattiges Bänkchen und sportive Zeitgenossen eine der trendigen Calisthenics-Anlagen, die sich inzwischen auf die ganze Stadt verteilen. Für die, die noch nie an einer solchen Anlage trainiert haben: Bei der Sportart Calisthenics werden an Stangen und anderen Geräten mit Hilfe des Eigengewichts die Muskulatur und die Fitness trainiert. Für jeden, der nicht in die Mucki-Bude will, ist diese Form des „urban sport“ eine kostengünstige Alternative.

Beliebte Anlage mit auffälligem Ungleichgewicht Vor allem jetzt, bei schönem Wetter, sind die kostenlosen Anlagen bestens besucht. Am Südheimer Platz bieten zudem Bäume vergleichsweise viel Schatten, weshalb diese Calisthenics-Anlage besonders beliebt zu sein scheint. Auffällig: Frauen sind dabei fast immer deutlich in der Minderheit. Ein Bild, das sich auch an anderen Anlagen zeigt. Doch warum ist das so? Trainieren Frauen etwa weniger gern ihren Körper? Wohl kaum, zieht man die vielen Fitnessstudios speziell für Frauen zum Vergleich heran. Viel wahrscheinlicher ist, dass sich offenbar viele Mädchen und Frauen an den öffentlichen und ungeschützten Trainingsanlagen nicht besonders wohlfühlen. Das gilt offenbar besonders dann, wenn fremde Männer dort die Hüllen fallen lassen. Soll heißen, das T-Shirt beim Fitnesstraining ausziehen. Kommt dann glänzender Schweiß dazu, ist das für manch eine, aber eben auch für manch einen ein Grund, den Platz zu verlassen – oder erst gar nicht zu erscheinen.

Calisthenics-Anlage auf dem Südheimer-Platz. Viele führen sich von oben ohne trainierenden Männern gestört. Foto: Torsten Schöll

Jugendrat Süd fordert mehr Rücksichtnahme

So sieht das auch der Jugendrat Süd, der kürzlich im Bezirksbeirat mit einem eigenen Antrag für Aufsehen gesorgt hat. Darin heißt es in Bezug auf die Calisthenics-Anlage am Südheimer Platz: „Sowohl dem Jugendrat Süd als auch dem Bezirksbeirat wurde wiederholt gemeldet, dass das Trainieren mit unbekleidetem Oberkörper von anderen Anwesenden als unangenehm oder störend empfunden wird und sich Personen dadurch im eigenen Training und beim Aufenthalt gestört fühlen.“ Damit sich künftig alle dort wohlfühlen, plädieren die Jugendlichen dafür, dass ein Schild an der Anlage aufgestellt wird, mit dem freundlich darum gebeten werden soll, nur mit T-Shirt zu trainieren. Einen Entwurf für das Schild hat der Jugendrat gleich mitgeliefert. Mit Bedacht sei es geschlechtsneutral formuliert. Faktisch dürften trotzdem ausnahmslos Männer gemeint sein.

Zwischen Körperfreiheit und Sicherheitsgefühl

Kathleen Kennedy hat als betroffene Bürgerin bereits im vergangenen Jahr vor dem Bezirksbeirat Süd darauf aufmerksam gemacht, dass „nackte“ Männer an der Anlage viele Frauen stören. Sie ärgert sich vor allem über die „Selbstverständlichkeit“, mit der Männer hier oben ohne trainieren. „Nackte Männerkörper gelten als neutral. Ein nackter Frauenkörper muss eingegrenzt werden oder wird sexualisiert“, sagt sie. Kennedy trainiert selbst regelmäßig an den Stangen auf dem Südheimer Platz. Sie kam auch schon ins Gespräch mit den männlichen Trainierenden, wie sie erzählt. „Sie sind eigentlich alle sehr freundlich“, erzählt sie. „Aber beim Thema T-Shirt-anziehen hört es auf.“ Das Gefühl des Unwohlseins bestätigt sie. Für viele Frauen sei ein nackter, schwitzender Mann in der Öffentlichkeit ein Faktor, der Risiko bedeute. Anders als zum Beispiel im Freibad herrsche an diesem Platz eben kein Konsens darüber, nackt zu sein, so Kennedy.

Ein Schild aufzustellen, findet die Fitnessportlerin deshalb eine gute Idee. „Es kann einen Dialog anstoßen“, glaubt Kennedy, die auch Sozialwissenschaftlerin ist. Überzeugt ist sie im Übrigen davon, dass die Männer ihre Muskeln nicht den Frauen präsentieren, sondern damit beim eigenen Geschlecht Eindruck machen wollen. Es gebe auch viele Männer, die bewusst das T-Shirt anlassen.

Am Ende könnte für alle das T-Shirt-Gebot eine Entlastung darstellen, glaubt sie. Die Stadt betont auf Anfrage, dass die Anlagen grundsätzlich „allen Einwohnern und Einwohnerinnen zur Nutzung zur Verfügung stehen“. Zwar gelten demnach an den öffentlichen Calisthenics-Anlagen die „allgemeinen Regelungen der städtischen Grünflächensatzung“. Doch „Benimmvorschriften“ gehörten bisher nicht dazu, so die Stadtverwaltung. Gut möglich, dass sich das jetzt ändert.