Oberkörperfreie Männer: Streitpunkt oben ohne - nicht jeder mag halbnackte Männer am Südheimer Platz

Wie wirken oberkörperfreie Männer auf andere? Nicht so toll, findet der Jugendrat Stuttgart-Süd und will jetzt an einer Calisthenics-Anlage für Abhilfe sorgen.
Der Südheimer Platz ist für viele im dicht bebauten Heslach eine beliebte Anlaufstelle. Familien mit Kindern finden hier Wiesen zum Picknicken und Spielen, Ältere ein schattiges Bänkchen und sportive Zeitgenossen eine der trendigen Calisthenics-Anlagen, die sich inzwischen auf die ganze Stadt verteilen. Für die, die noch nie an einer solchen Anlage trainiert haben: Bei der Sportart Calisthenics werden an Stangen und anderen Geräten mit Hilfe des Eigengewichts die Muskulatur und die Fitness trainiert. Für jeden, der nicht in die Mucki-Bude will, ist diese Form des „urban sport“ eine kostengünstige Alternative.