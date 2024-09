1 Die Radfahrerin wurde offenbar durch einen Vogel abgelenkt, der über ihr flog. (Symbolbild) Foto: imago//Anja Tobien

In Oberkochen im Ostalbkreis wird eine Radfahrerin am Donnerstag von einem Vogel am Himmel abgelenkt – und prallt daraufhin in einen Maschendrahtzaun.











In Oberkochen im Ostalbkreis hat sich am Donnerstagmittag ein kurioser Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 30-jährige Radfahrerin am gegen 13 Uhr ohne Helm auf der Straße Kreuzmühle unterwegs. Dabei ließ sie sich offenbar durch einen Vogel am Himmel ablenken und prallte daraufhin in einen Maschendrahtzaun.