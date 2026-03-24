Oberfranken: Vermeintliche Einbrecher entpuppen sich als Liebespaar

1 Die Polizei war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein Anwohner sieht Licht in einem ehemaligen Gasthof, in dem Abrissarbeiten laufen. Er ruft die Polizei. Als die Beamten das Gebäude umstellen, entdecken sie ein Liebespaar.











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Vermeintliche Einbrecher in einem ehemaligen Gasthof in Oberfranken haben sich als Liebespaar entpuppt. Ein Anwohner habe die Polizei gerufen, weil er in dem Gebäude in Pressig (Landkreis Kronach), an dem derzeit Abrissarbeiten laufen, mehrfach Licht gesehen habe, teilte die Polizei mit. Der Mann habe vermutet, dass Einbrecher dort ihr Unwesen treiben.