1 In Oberfranken ist ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden (Symbolfoto). Foto: imago/Ralph Peters/imago stock&people

An einem Bahnübergang wird ein Auto von einem Zug erfasst. Die Autofahrerin wird leicht verletzt. Vieles zu dem Unfall ist noch unklar.











In Oberfranken ist ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Genaue Hintergründe zu dem Unfall in Meeder (Landkreis Coburg) am Morgen waren zunächst nicht bekannt, wie eine Polizeisprecherin sagte.