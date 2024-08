Eine 33 Jahre alte Frau wird in Oberfranken vermisst. Die Polizei vermutet eine Gewalttat. Unter Verdacht steht ein Mann, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.

Ein 73-jähriger Mann aus Oberfranken steht im Verdacht, eine 33 Jahre alte Frau getötet zu haben. Er sitzt nach Angaben der Polizei inzwischen in Untersuchungshaft. Die Frau gilt seit dem 1. August als vermisst.

Angehörige hatten sich an die Polizei in Norddeutschland gewandt, nachdem der Kontakt zur Frau abgebrochen war. Zuletzt hatte sich die 33-Jährige in Eggolsheim bei Bamberg aufgehalten. Die Suchmaßnahmen der Polizei blieben zwar bislang ergebnislos, doch es ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Gewalttat.

Am Donnerstag sei der Tatverdächtige festgenommen worden. Die Suche nach der 33-Jährigen gehe weiter, hieß es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Bamberg. Eine Sonderkommission sei eingerichtet.