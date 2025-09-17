Oberfranken: 16 Pferde sterben bei Stallbrand – Schaden in Millionenhöhe

1 16 Pferde starben bei dem Stallbrand. Foto: Stephan Fricke/News5/dpa/Stephan Fricke

In der Nacht zum Dienstag gerät ein Stall in Brand. Die Polizei zieht nun eine traurige Bilanz: 16 Pferde kamen ums Leben und der Schaden wird in den Millionenbereich geschätzt.











Insgesamt 16 Pferde sind bei einem Großbrand eines Pferdestalls in Oberfranken ums Leben gekommen. Bei dem Stallbrand im Landkreis Bayreuth entstand ein geschätzter Schaden von etwa einer Million Euro, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Dienstag entliefen einige Pferde, sie konnten inzwischen wieder eingefangen werden. Zur Brandursache wird noch ermittelt.