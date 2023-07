Was bleibt von der Ära Werner Spec in Ludwigsburg?

Nach 16 Jahren tritt Werner Spec als Oberbürgermeister ab. Viel Streit hat am Ende zu seiner Abwahl geführt. Aber was bleibt von den Erfolgen seiner Amtszeit in Erinnerung? Ein Rückblick auf die Ära Spec.









Ludwigsburg - Als Werner Spec 2003 nach Ludwigsburg kam, fand er eine Stadt im Umbruch vor. Das Schloss, die Filmakademie und überregional bekannte Rathauschefs verliehen schon damals der Barockstadt ein besonderes Flair. Doch an vielen Stellen gab es Brachen und viele offene Fragen. Über die Fehler und Streitigkeiten in Werner Specs Amtszeit, die letztlich zur Abwahl geführt haben, ist viel geschrieben worden. Daher soll nun der Blick auf seine Erfolge in der Stadtentwicklung gerichtet werden.