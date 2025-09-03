OB-Wahl in Leonberg: Diese Fünf wollen Oberbürgermeister werden

Alle Bewerber mussten mindestens 50 Unterstützer-Stimmen beibringen. Doch der Wahlausschuss der Stadt hat nicht alle Unterschriften akzeptiert.
Jetzt ist es amtlich: Der Wahlausschuss der Stadt Leonberg hat Marion Beck, Josefa von Hohenzollern, Tobias Degode, Willi Kerler und Marisa Betzler als Kandidaten für die OB-Wahl am Sonntag, 28. September, zugelassen. In dieser Reihenfolge werden diese Fünf auch auf dem Wahlzettel stehen. Sie richtet sich nach dem Eingang der Bewerbungen. Wurden Unterlagen gleichzeitig eingereicht, hat das Los entschieden, teilt die Stadtverwaltung mit.