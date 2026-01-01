Oberbürgermeister von Tübingen: Boris Palmer will „N-Wort“ weiter verwenden

Nach Eklats und dem Parteiaustritt bleibt der Tübinger Oberbürgermeister beim „N-Wort“ standhaft. Was treibt ihn an - und wie begründet er seine umstrittene Sicht auf Sprache und Tabus?
Trotz heftiger Kritik will Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) weiter das sogenannte N-Wort verwenden. „Es gibt keinen Grund, einzelne Wörter zu tilgen. Und schon gar nicht zu behaupten, dieses eine einzige Wort - über das wir jetzt natürlich nicht reden - sei schlimmer als Hitler oder Holocaust“, sagte der 53-Jährige im Podcast „Meine schwerste Entscheidung“ der Funke Mediengruppe. „Da sagen wir doch auch nicht H-Wort. Das ist absurd.“ Auf die Bemerkung „Sie benutzen das Wort weiter“ antwortete Palmer: „Natürlich.“