(Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Das Borna-Virus ist selten, aber gefährlich: In Oberbayern sind nun zwei Männer daran erkrankt. Ein Mann ist bereits gestorben. Wie sie sich angesteckt haben, wollen Experten klären.











In Oberbayern ist ein Mann an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen, aber gefährlichen Borna-Virus gestorben. Ein weiterer am Virus erkrankter Mann werde derzeit behandelt, teilte eine Sprecherin des Landratsamts Pfaffenhofen an der Ilm mit. Beide kommen demnach aus dem Stadtgebiet von Pfaffenhofen.