Oberbayern: Passant rettet Chamäleon Lucifer von Wertstoffhof

1 Pantherchamäleon Lucifer sitzt in der Reptilienauffangstation in München. Foto: dpa/Jennifer Vogl

Als ein Mann auf einem oberbayerischen Wertstoffhof Kratzgeräusche aus einer Styroporbox hört, denkt er zuerst an eine ausgesetzte Katze. Der Verursacher präsentiert sich aber deutlich farbenfroher.











Link kopiert



Ein aufmerksamer Passant hat auf einem Wertstoffhof in Oberbayern ein Pantherchamäleon aus einer Styroporbox gerettet. Das Tier namens Lucifer sei möglicherweise wegen gesundheitlicher Probleme in Eichenau nahe München ausgesetzt worden, teilte die Reptilienauffangstation in der Landeshauptstadt unter Berufung auf eine Tierärztin mit. „Behandlungen beim Tierarzt können schnell teuer werden.“