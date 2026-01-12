Oberbayern: Jugendlicher will Schnee von Stromleitung räumen und stirbt

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: Fabian Sommer/dpa/Fabian Sommer

Auf einem Hof in Oberbayern drückt der Schnee eine Stromleitung herab. Ein junger Mann nimmt sich der Sache an – der Versuch endet für ihn tödlich.











Link kopiert



Beim Versuch, eine Stromleitung von Schneemassen zu befreien, ist ein Jugendlicher in Oberbayern gestorben. Er habe die durchhängende Leitung am Freitag auf einem Hof in Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) bemerkt, teilte die Polizei mit. Beim Versuch, den Schnee mit einer Teleskop-Astschere aus Metall von der Leitung zu entfernen, habe er einen Stromschlag erlitten.