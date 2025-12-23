Oberallgäu: Skifahrer stirbt mehrere Tage nach Sturz an der Fellhornbahn

1 Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, in der er nun verstarb. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Tragödie im Oberallgäu: Nach einem Sturz an der Fellhornbahn stirbt ein Mann im Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen und einen unbekannten Helfer, sich zu melden.











Link kopiert



Ein 57 Jahre alter Mann ist beim Skifahren im Oberallgäu gestürzt und Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am vergangenen Mittwoch bei der Abfahrt an der Fellhornbahn bei Oberstdorf gefallen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er vier Tage später an seinen Verletzungen erlag.