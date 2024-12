Oben warm, unten kalt: Besondere Wetterlage sorgt für hohe Feinstaubwerte

2 Hoch in den Bergen in Thüringen waren die Temperaturen dieser Tage teils zweistellig, in den Tälern hingegen wurden um null Grad gemessen. Foto: Christoph Reichwein/dpa

An vielen Orten in Deutschland steht die Luft gerade still. Dadurch sammeln sich Schadstoffe am Boden an. Das könnte bis Silvester so bleiben - mit Folgen für die Luftqualität.











Link kopiert



Offenbach/Dessau-Roßlau - Eine ungewöhnliche Wetterlage über Deutschland sorgt derzeit dafür, dass Schadstoffe in der Luft nicht abziehen können. Es gebe wenig Austausch zwischen den Luftschichten, deswegen sammele sich Feinstaub in den Niederungen an, erklärte Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Das bedeutet an vielen Orten schlechte Luft.