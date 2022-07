1 Kate Hudson hat ein ungewöhnliches Foto bei Instagram geteilt. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Kate Hudson trinkt ihren Kaffee morgens wohl gerne leicht bekleidet. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto, dass sie oben ohne mit Tasse in der Hand zeigt. Einer ist davon überhaupt nicht begeistert.















Schauspielerin Kate Hudson (43) genießt ihren Kaffee morgens scheinbar gerne mit wenig Stoff am Körper. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie nun einen Schnappschuss aus London, der sie oben ohne und mit Kaffeetasse in der Hand zeigt, nur ihre langen blonden Haare bedecken dabei die Brust. "Die Sonne ist draußen", schreibt Hudson unter dem Post und fügt drei Kaffee-Emojis hinzu.

Bruder Oliver ist nicht begeistert

"Das ist ein wundervoller Morgen", findet Schauspielkollegin Selma Blair (50). "Ich muss das nachstellen! Ikone", schreibt Sängerin Janelle Monae (36). "40 ist das neue 20", kommentiert ein weiterer Nutzer.

Nur Hudsons Bruder Oliver (45) scheint sich nicht für das Foto begeistern zu können. "Nein...", kommentiert der Schauspieler das Foto. Vermeintlich nur ein Scherz: Vergangenes Jahr erklärte Oliver Hudson gegenüber dem "People"-Magazin, dass man in seiner Familie sehr "offen" sei, was Nacktheit angeht. "Wir sind in einer sehr offenen Familie aufgewachsen, ehrlich", sagte der 45-Jährige. "Nacktheit war nie ein Tabu. Wir wurden alle nackt geboren und es ist, wie es ist."