Lisa Straube und ihr Partner trauern um ihren Sohn Xavi. Nun steht fest, woran das Kind im Alter von nur vier Monaten verstorben ist.
Reality-Star Lisa Straube (25) und ihr Partner Furkan "Akka" Akkaya hatten Anfang der Woche die schmerzliche Nachricht mitgeteilt, dass ihr zweites Kind, Sohn Xavi, im Alter von nur vier Monaten verstorben ist. Nun gab das Paar ein Update zu der Tragödie. Demnach hat eine Obduktion die traurige Befürchtung bestätigt: "Der Grund für seinen Tod war der plötzliche Kindstod", schreibt der untröstliche Vater auf seinem offiziellen Instagram-Profil.