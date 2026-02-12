Lisa Straube und ihr Partner trauern um ihren Sohn Xavi. Nun steht fest, woran das Kind im Alter von nur vier Monaten verstorben ist.

Reality-Star Lisa Straube (25) und ihr Partner Furkan "Akka" Akkaya hatten Anfang der Woche die schmerzliche Nachricht mitgeteilt, dass ihr zweites Kind, Sohn Xavi, im Alter von nur vier Monaten verstorben ist. Nun gab das Paar ein Update zu der Tragödie. Demnach hat eine Obduktion die traurige Befürchtung bestätigt: "Der Grund für seinen Tod war der plötzliche Kindstod", schreibt der untröstliche Vater auf seinem offiziellen Instagram-Profil.

Zumindest etwas Trost spende ihnen das Wissen, "dass er keine Schmerzen hatte und im Schlaf von uns gegangen ist". Auch hätten beide sich nach der Obduktion noch persönlich und auf ihre Weise von ihrem Sohn verabschieden können - "auch wenn es mir schwerfiel, aber es hat sich gut angefühlt", schreibt Furkan Akkaya.

Die Mutter verfasste einen Brief an ihren Sohn

Auch Straube nutzte ihr inzwischen auf privat umgestelltes Instagram-Profil, um ihre Follower an ihrer Trauer teilhaben zu lassen. Dort enthüllte sie, dass sie ihrem Sohn einen Abschiedsbrief verfasst hat, doch "es gibt gar nicht so viele Blätter auf der Welt, so viel habe ich ihm zu sagen".

Die 25-Jährige hatte am 9. Februar vom Verlust ihres zweiten Sohns berichtet, Xavi wurde demnach nur vier Monate alt. Straube postete neben diesem Text unter anderem ein kurzes Video in Schwarzweiß, in dem ihr Partner den gemeinsamen seinen Sohn noch auf dem Arm hält und ihm liebevoll Küsse gibt. Zu einem weiteren Bild ihres Kindes brachte sie ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck: "Wie soll ich das überleben, wie schafft man das?", fragt sie sich angesichts ihres "schlimmsten Albtraums", der gerade Realität geworden sei.

Lisa Straube und Furkan Akkaya waren im Oktober 2024 erstmals Eltern eines Sohnes namens Emilio geworden. Mitte 2025 erzählte sie dann stolz, wenn auch etwas überrascht, erneut ein Kind zu erwarten.