Obduktion solle Todesursache klären: Toter im Wasser - Viertes Hochwasser-Opfer in Österreich?

1 Zillenfahrer der Feuerwehr im vom Hochwasser betroffenen Rust im Tullnerfeld. In Niederösterreich kommt es weiterhin zu starken Niederschlägen und Überschwemmungen. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Das erste Todesopfer war ein Feuerwehrmann, am Montag wurden dann zwei ältere Männer tot in ihren Häusern gefunden. Jetzt wurde eine weitere Leiche gefunden. Die Todes-Umstände sind noch unklar.











Beim Hochwasser in Österreich ist ein weiterer Toter entdeckt worden. Sollte es sich um ein Hochwasser-Opfer handeln, stiege die Zahl der Toten auf vier. Ein Polizeisprecher erklärte der Nachrichtenagentur APA, es handle sich um einen bisher nicht identifizierten 40- bis 50-Jährigen. Dessen Leiche sei beim Strandbad in Klosterneuburg in Niederösterreich in Bauchlage im Wasser treibend entdeckt worden. Eine Obduktion solle die Todesursache klären.