Obdachloser in Immenstadt

1 Immenstadt gedenkt Martin H. Foto: Patrick Guyton

Ein Obdachloser stirbt nach der Attacke eines 17-Jährigen in Immenstadt. Die Rechtsmedizin erkennt nun einen klaren Zusammenhang zwischen der Gewalttat und dem Tod.











Am späten Abend des 6. Mai 2024 wurde der Obdachlose Martin H. am Bahnhof von Immenstadt im Allgäu von einem 17-Jährigen angegriffen. Auf einer Bank an einem kleinen Platz hatte H. seinen Stammplatz. Der 53-Jährige ging zur Polizei, erzählte von der Gewalttat und beschrieb den 17-Jährigen sehr genau.