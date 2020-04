1 Die Polizei hat in Asperg einen Exhibitionisten festgenommen. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Ein Zeuge meldet der Polizei einen Mann, der auf einer Bank sitzt und an sich herumspielt. Die Beamten brauchen nicht lange, um den 29-Jährigen zu finden – und nehmen ihn fest.

Asperg - Die Polizei hat am Montag einen 29-jährigen Mann in Asperg (Kreis Ludwigsburg) festgenommen, der sich in der Öffentlichkeit selbst befriedigt hat. Ein 19-Jähriger hatte die Beamten gegen 17.50 Uhr alarmiert und berichtet, dass an der Badstraße ein Mann mit herunter gelassener Hose auf einer Bank sitze und sexuelle Handlungen an sich vornehme. Laut dem Zeugen hatte sich der Mann seine Hose anschließend wieder angezogen und war davon gelaufen.

Die Polizei nahm ihn etwa zehn Minuten später ganz in der Nähe vorläufig fest. Im Bericht der Polizei heißt es, der 29-Jährige habe „vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation“ gestanden. Er wurde zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht. Da der 29-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer Notunterkunft untergebracht. Er muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen rechnen.