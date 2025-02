Obdachloser aus Stuttgart-West: Stefan ist tot – Spuren eines einsamen Lebens auf der Straße

1 Stefan lebte über Jahre im Freien. Sein Lager hatte er am Jugendhaus West aufgeschlagen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Jahrelang lebte ein obdachloser Mann im Stuttgarter Westen versteckt zwischen Büschen und der Hauswand eines Jugendhauses. Nun ist er tot. Starb er an der Kälte? Einblicke in sein Leben auf der Straße.











Der obdachlose Mann im orangefarbenen Overall – so kannten ihn hier viele in Stuttgart. Der 70-Jährige lebte über Jahre am Jugendhaus im Westen der Stadt. Hier im Viertel mit den vielen Altbauwohnungen im Jugendstil hatte er sich ein Lager aus Matratzen eingerichtet. Direkt an der Häuserwand, abseits vom Gehweg hinter den Büschen, lebte er. Die Terrasse des Jugendhauses schützte zumindest etwas vor Regen. Aber auch vor der Kälte?