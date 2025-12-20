Obdachloser aus Stuttgart: Spende rührt Menschen in ganz Deutschland

Dass ein Obdachloser sein Flaschenpfand spendet, um Alleinerziehenden zu helfen, bewegt viele Menschen. Der Stuttgarter selbst findet gar nichts so Besonderes daran.
Die Geschichte eines Obdachlosen aus Stuttgart, der kurz vor Weihnachten 200 Euro seines zusammengetragenen Flaschenpfandes an eine alleinerziehende Mutter gespendet hat, erfährt bundesweit Aufmerksamkeit. „Die Meldung ist viral gegangen und hat in ganz Deutschland für bewegende Reaktionen gesorgt“, berichtet Svenja Gruß, Vorständin des Sozialdienstes katholischer Frauen, der die Geldspende weitergereicht und publik gemacht hat. „Viele Menschen haben sich gemeldet, die ihm zu Weihnachten etwas Gutes tun wollen.“