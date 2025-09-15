Obdachlose Frau in Gerlingen: Nachbarn der krebskranken Frau bedauern Zwangsumzug – „Er weint nur noch“

Nachdem die Stadt Gerlingen den Umzug von Kerstin Hertfelder in eine andere Obdachlosenunterkunft verfügt hat, macht sich nun ein kleiner Verein für den Verbleib der Frau stark.
Svenja Regel, Vorsitzende eines Tierschutzvereins in Gerlingen, und Kerstin Hertfelder aus der Obdachlosenunterkunft kennen sich – weil Svenja Regel beim Gassigehen mit ihrem Hund immer wieder auch an der Obdachlosenunterkunft vorbei kommt. Hertfelder habe sie eines Tages angesprochen, erzählt sie. So kamen sie miteinander ins Gespräch.