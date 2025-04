Obdachlose als Seefahrer: Mallorca: Obdachlose stehlen Jacht und geraten in Seenot

2 Wohin die beiden Obdachlosen mit dem auf Mallorca geklauten Segelboot wollten, ist unbekannt. Foto: ---/Guardia Civil Espana/dpa

Vom Nachtquartier am Flughafen von Mallorca auf große Fahrt übers Mittelmeer. So stellten sich das offenbar zwei Obdachlose vor. Aber dann war das mit der Seefahrt doch schwieriger als gedacht.











Palma - Zwei Obdachlose, die normalerweise auf dem Flughafen von Mallorca übernachten, haben eine Segeljacht gestohlen und sind auf dem offenen Meer in Seenot geraten. Die beiden 53 und 59 Jahre alten Spanier hätten das zwölf Meter lange Segelboot im Hafen von San Antonio de la Playa in Can Pastilla in der Nähe des Ballermanns am Ostersonntag aufgebrochen und seien damit in See gestochen, teilte die Polizei mit.