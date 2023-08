2 Das Pärchen am Eingang des Lagers unter dem Viadukt. Foto: Sebastian Steegmüller

Vor sechs Monaten hat sich ein rumänisches Pärchen in Richtung Deutschland aufgemacht. Sie wollten ein neues Leben anfangen, ein besseres. Doch schnell kam die Ernüchterung. Zu einem großen Problem wurde die sprachliche Barriere. „Wir haben keine Arbeit und daher auch kein Geld “, sagt der 51 Jahre alte Mann in gebrochenem Englisch. Deutsch spricht er nicht. Bei seiner ein Jahr älteren Partnerin sieht es ähnlich aus. In der Not sind sie unter das Eisenbahnviadukt in Bad Cannstatt gezogen und haben sich dort häuslich eingerichtet. Selbst einen Teppich, der vom Eingang des etwas versteckt liegenden Lagers zum Wohnbereich führt, haben sie verlegt.