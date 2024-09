Obatzda und mehr: Vorfreude auf die Wiesn: Die besten Oktoberfest-Klassiker für zu Hause

Die Vorfreude auf das Oktoberfest und seine köstlichen Schmankerln ist groß. Diese Rezepte sorgen schon jetzt für Wiesn-Feeling in den eigenen vier Wänden.

Die Vorfreude ist groß: Am 21. September beginnt das diesjährige Oktoberfest. Mit seiner einzigartigen Mischung aus traditioneller bayerischer Kultur, Musik, Bier und köstlichen Schmankerln lockt die Wiesn jedes Jahr Millionen von Menschen nach München. Wer sich schon mal zu Hause auf die fünfte Jahreszeit einstimmen will oder nicht mit dabei sein kann, kann sich ein bisschen Wiesn-Atmosphäre in die eigenen vier Wände holen. Inspiration gibt es hier.

Obatzda

Zutaten für vier Portionen: 500 g Camembert, 2 Zwiebeln, 40 g Butter, 200 g Frischkäse, Salz, Pfeffer, gemahlener Kümmel, Paprikapulver, eine Handvoll Walnüsse

Lesen Sie auch

Zubereitung: Die Zwiebeln und Walnüsse fein hacken. Den Camembert mit einer Gabel zerdrücken. Anschließend Butter, Frischkäse, Zwiebeln und Walnüsse untermengen. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kümmel nach Geschmack würzen. Wer mag, kann den Obatzda mit Radieschen oder Schnittlauch garnieren. Am besten mit Bauernbrot oder Brezen servieren.

Käsespätzle

Zutaten für vier Portionen: 400 g Mehl, 4 Eier, 200 ml Wasser, 1 TL Salz, 200 g Bergkäse (gerieben), 200 g Emmentaler (gerieben), 2 große Zwiebeln (in Ringe geschnitten), 2 EL Butter, 75 g Sahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Petersilie oder Schnittlauch (fein gehackt)

Zubereitung: Für den Spätzleteig Mehl, Eier, Wasser und Salz in eine große Schüssel geben und mit einem Holzlöffel oder den Händen zu einem glatten Teig verrühren. Der Teig sollte zähflüssig sein und Blasen werfen. Etwa 10 Minuten ruhen lassen.

Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Den Teig portionsweise durch eine Spätzlepresse oder ein Spätzlesieb in das kochende Wasser drücken. Sobald die Spätzle an die Oberfläche steigen, sind sie gar und können mit einer Schaumkelle herausgenommen und in kaltem Wasser abgeschreckt werden. Anschließend gut abtropfen lassen.

In einer Pfanne Butter schmelzen und die Zwiebelringe darin bei mittlerer Hitze langsam goldbraun rösten. Die Zwiebeln regelmäßig wenden, damit sie gleichmäßig bräunen und schön knusprig werden. Anschließend die Zwiebeln auf Küchenpapier abtropfen lassen, um überschüssiges Fett zu entfernen.

Sahne bei niedriger Hitze in eine Pfanne geben, jeweils eine Prise, Salz, Pfeffer und Muskatnuss dazugeben. Die gekochten Spätzle hinzugeben und mit der Sahne vermengen. Den geriebenen Käse darüberstreuen und unterrühren. Pfannendeckel auf die Pfanne legen, bis der Käse komplett geschmolzen ist beziehungsweise Fäden zieht. Die Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Schnittlauch oder Petersilie servieren. Dazu passt hervorragend ein knackiger grüner Salat oder ein Gurkensalat.

Gegrilltes Hähnchen

Zutaten für vier Personen: 2 Hühnchen, 2 Bund Petersilie, 50 g Butter, Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Zubereitung: Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Hühnchen gut abwaschen und trocken tupfen. Salz, Pfeffer und Paprikapulver vermengen und die Hähnchen sowohl innen als auch außen mit der Gewürzmischung einreiben. Jeweils ein Bund Petersilie in die Bauchhöhlen geben. Mit der Brust nach unten auf ein Gitter legen und in den Backofen schieben. Darunter am besten ein Backblech, um Fetttropfen aufzufangen.

Alle 10 Minuten die Hähnchen mit Butter bestreichen. Nach 40 Minuten die Hähnchen umdrehen, die Grillfunktion einschalten und erneut mit Butter bepinseln. Nach weiteren 10 Minuten aus dem Ofen holen, jeweils in zwei Hälften teilen und servieren.

Dampfnudeln mit Vanillesoße

Zutaten für Dampfnudeln für vier Personen: 400 g Mehl, 325 ml Milch, 1 Ei, 60 g Butter, 160 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Trockenhefe

Zutaten für die Vanillesoße: 450 ml Milch, 1 Vanilleschote, 2 EL Zucker, 1 Prise Salz, 5 g Speisestärke, 2 Eigelb

Zubereitung: 200 ml Milch erhitzen und 60 g Butter darin schmelzen. Die Butter-Milch-Mischung abkühlen lassen. Hefe, Mehl, Salz und 50 g Zucker in einer Rührschüssel vermengen. Das Ei und die Butter-Mehl-Mischung dazugeben und mit dem Rührgerät zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Zudecken und für circa eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche den Teig kurz durchkneten, zu einer Rolle formen und in acht gleichgroße Stücke teilen. Diese zu Kugeln formen und zugedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen.

Für die Sauce die Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. Milch mit dem Zucker aufkochen lassen, danach das Mark samt Schote hineingeben. Kurz beiseitestellen und für zehn Minuten ziehen lassen. Danach die Schote herausnehmen. Die Stärke in etwas kaltem Wasser auflösen und mit den Eigelben unter die Milch rühren. Das Ganze noch einmal aufkochen lassen - fertig.

In eine große, tiefe Pfanne die übrige Milch, Zucker und Butter geben. Die Teigkugeln mit etwas Abstand hineinsetzen und bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze für circa 20 bis 25 Minuten garen. Den Deckel nicht anheben, sonst fallen die Dampfnudeln in sich zusammen. Nach der Garzeit sollte die Flüssigkeit verdampft und sich eine hellbraune Kruste an der Unterseite gebildet haben. Die Dampfnudeln vorsichtig aus der Pfanne heben und auf einen Teller setzen. Wer will, kann noch etwas Puderzucker darüber streuen. Mit der Vanillesauce servieren.