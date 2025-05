Obacht, Sonnenbrand: Tipps für einen wirksamen Sonnenschutz

1 Auch unterm Schirm kann man zu viel Sonne erwischen. Foto: dpa

Wir müssen nicht erst bis zum Sommer warten, um uns einen Sonnenbrand einzufangen. Die Frühjahrssonne reicht dafür schon vollkommen aus. Mit ein bisschen Know-how können wir den UV-Strahlen aber ein Schnippchen schlagen und unsere Haut retten.











Link kopiert



Um die Mittagszeit herum ist die UV-Strahlung am stärksten. In dieser Zeit geht man der Sonne ohne einen entsprechenden Schutz am besten ganz aus dem Weg. Wer allerdings meint, bei bewölktem Himmel oder unter einem Sonnenschirm in Sicherheit zu sein, der irrt sich.