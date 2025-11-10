OB-Wechsel in Leonberg naht: Cohn geht, Degode kommt – und was wird aus Josefa von Hohenzollern?

Was kann, was muss sich Leonberg noch leisten, was ist verzichtbar? Wie geht es im Rathaus weiter? Und was ist mit Josefa von Hohenzollern? Es gibt spannende Statements im Gemeinderat.
Wird im Bundestag über den Etat des Kanzlers debattiert, so geht es meist weniger um denselben. Vielmehr nutzen die Fraktionen die Aussprache zur politischen Abrechnung. Im kleineren Maßstab ist dies auch in Leonberg der Fall. Zum Jahresendspurt stehen im Gemeinderat die sogenannten kommunalpolitischen Erklärungen auf der Tagesordnung. In diesen geht es naturgemäß ums Geld, aber auch um Wünsche und Visionen.