Die zwangsbeurlaubte Erste Bürgermeisterin hofft auf eine baldige Rückkehr ins Rathaus. CDU und SPD sind davon nicht begeistert.
Erstaunt zeigt sich Josefa von Hohenzollern (FDP) angesichts der aktuellen Debatte über ihre berufliche Zukunft. „Ich stehe bereit und würde gern Herrn Degode beim Neustart im Leonberger Rathaus unterstützen“, sagt die Erste Bürgermeisterin, die seit fast zweieinhalb Jahren vom noch amtierenden Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) mit einem Dienstverbot belegt ist.