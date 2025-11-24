Der neue OB wird am Freitag im Beisein prominenter Gäste öffentlich vereidigt. Zuvor gibt es einen Gottesdienst.
Viel Prominenz hat sich angekündigt, wenn am Freitag, 28. November, um 19 Uhr der neue Leonberger Oberbürgermeister Tobias Degode öffentlich in sein Amt eingeführt wird. Der CDU-Landeschef Manuel Hagel wird in der Stadthalle erwartet, genau wie der Landesvorsitzende der Freien Wähler, der frühere Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt. Beide politischen Kräfte hatten den 38-Jährigen während des Wahlkampfes unterstützt.