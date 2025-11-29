OB-Wechsel in Leonberg: Ein Kaltstart für den neuen Oberbürgermeister Degode

Tobias Degode hat im Wahlkampf die Erwartungen hochgeschraubt. Die Aufgaben sind von Anfang an groß, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Viel ist in den vergangenen Monaten gerade in der Region Leonberg über den Oberbürgermeister zu lesen. Doch welche Aufgaben, welche Rechte und Pflichten hat er überhaupt? Die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg verleiht dem Oberbürgermeister eine besonders starke Stellung, vielleicht eine der stärksten in ganz Deutschland. Er ist stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderats, Chef der gesamten Verwaltung und höchster Repräsentant der Stadt.