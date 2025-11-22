OB-Wechsel in Leonberg: Die Ära Martin Georg Cohn sollte jetzt mit Anstand enden

Zum Abschied zeigt sich der OB von Leonberg von seiner freundlichen Seite. Persönlich motivierte Abrechnungen helfen nicht, meint unser Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Würde es eine Erhebung über die harmonischsten Ratssitzungen in Leonberg geben, hätte jene des vergangenen Dienstags beste Chancen, auf einem Platz ganz weit vorne zu landen. Das liegt aber weniger daran, dass sich alle Fraktionen bei vielen Themen einig waren. Es liegt am Vorsitzenden. Es war die letzte Ratssitzung des noch amtierenden Oberbürgermeisters, der mit Ablauf des Monats aus dem Amt scheidet. Schon am Freitagabend wurde er verabschiedet.