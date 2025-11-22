OB-Wechsel in Leonberg: Die Ära Martin Georg Cohn sollte jetzt mit Anstand enden

Zum Abschied zeigt sich der OB von Leonberg von seiner freundlichen Seite. Persönlich motivierte Abrechnungen helfen nicht, meint unser Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Würde es eine Erhebung über die harmonischsten Ratssitzungen in Leonberg geben, hätte jene des vergangenen Dienstags beste Chancen, auf einem Platz ganz weit vorne zu landen. Das liegt aber weniger daran, dass sich alle Fraktionen bei vielen Themen einig waren. Es liegt am Vorsitzenden. Es war die letzte Ratssitzung des noch amtierenden Oberbürgermeisters, der mit Ablauf des Monats aus dem Amt scheidet. Schon am Freitagabend wurde er verabschiedet.

Der Oberbürgermeister wird Ehrenmitglied der Feuerwehr Martin Georg Cohn ging durch die Reihen und schüttelte lächelnd viele Hände. Die Aussprachen moderierte der OB ausgleichend und sprang in einer Situation gar dem Fraktionschef der Freien Wähler bei. Im politischen Alltag waren Axel Röckle und Cohn nicht eben die besten Freunde.

Die Gründe für die Sanftmütigkeit sind offensichtlich. Kurz vor Toresschluss will er jeden öffentlichen Streit vermeiden. Allein schon, weil der Gemeinderat über seine Ehrenmitgliedschaft bei der Leonberger Feuerwehr abstimmen musste. Es wäre für Cohn ein herber Schlag gewesen, hätte ihm das Gremium diese Auszeichnung verweigert.

Sogar der Freie-Wähler-Fraktionschef Axel Röckle erhielt Rückendeckung vom OB. Foto: Granville

Der OB pflegt seit Beginn seiner Amtszeit einen engen Kontakt zur Feuerwehr, insbesondere zu deren Führung. Der intensive Austausch machte sich für die Aktiven buchstäblich bezahlt. Mit dem Oberbürgermeister hatten sie stets einen einflussreichen Fürsprecher, wenn es um die technische oder auch personelle Ausstattung ging.

Mit der Einführung des Referats für Bevölkerungsschutz, das fachlich wie räumlich eng mit der Feuerwehr verzahnt ist, hat Cohn die Bedeutung der ehrenamtlichen Retter deutlich untermauert. Dass sie ihm die Ehrenmitgliedschaft antragen, ist nachvollziehbar. Ein Ansinnen, dem sich dann auch der Gemeinderat angeschlossen hat.

Unabhängig davon möchte Martin Georg Cohn den meisten als freundlicher Oberbürgermeister in Erinnerung bleiben. Dass das Verhältnis zwischen ihm und vielen Stadträten vor rund zwei Jahren ohne Übertreibung als zerrüttet bezeichnet werden konnte, soll in den Stunden des Abschieds nicht im Mittelpunkt stehen. Seit Cohn vor gut einem Jahr erklärt hat, auf eine Kandidatur für eine weitere Amtszeit zu verzichten, hat sich die Atmosphäre deutlich verbessert.

Cohns erste Idee: eine Seilbahn über Leonberg

Auch wenn es Stimmen gibt, wonach Cohn, der vor acht Jahren als Martin Kaufmann die OB-Wahl direkt gewonnen hatte, von Anfang an nur eine Amtszeit im Auge gehabt haben soll, dürften die Auseinandersetzungen, bei denen es längst nicht nur um Josefa von Hohenzollern gegangen war, mit zu seinem Rückzug beigetragen haben.

Schon als der damals neue OB als erste Innovation die Idee einer Seilbahn für Leonberg platziert hatte, löste er damit in der Öffentlichkeit mehr skeptische Verwunderung als Begeisterung aus. Eine Machbarkeitsstudie hat dann auch ergeben,dass die Vision von Gondeln über der Stadt in Leonberg schlicht unrealistisch ist.

Diese Episode sei an dieser Stelle erwähnt, weil sie symptomatisch für Cohns Amtszeit ist. Mit unorthodoxen Ideen befreite der damals neue Oberbürgermeister die Stadt vom Staub, den sein Vorgänger Bernhard Schuler, ein äußerst korrekter Jurist, mit seiner eher vorsichtigen Amtsführung hinterlassen hatte. Das war in vielen Bereichen tatsächlich von reinigender Wirkung. In anderen, etwa bei der Seilbahn, wurde tatsächlich nur Staub aufgewirbelt.

Egal, wie man die Dinge individuell bewerten mag: Persönlich motivierte Abrechnungen helfen in den seltensten Fällen in der Sache weiter. Insofern ist es angemessen, wenn das Kapitel Cohn nun von allen Beteiligten mit Anstand beendet wird.