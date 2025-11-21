OB-Wechsel in Leonberg: Alle reden über die Zukunft von Josefa von Hohenzollern – und was sagt sie dazu?

Die Zukunft von Josefa von Hohenzollern – zwangsbeurlaubte Erste Bürgermeisterin von Leonberg – ist im Zuge des anstehenden OB-Wechsels ein großes Thema, das polarisiert.
Erstaunt zeigt sich Josefa von Hohenzollern (FDP) angesichts der aktuellen Debatte über ihre berufliche Zukunft. „Ich stehe bereit und würde gern Herrn Degode beim Neustart im Leonberger Rathaus unterstützen“, sagt die Erste Bürgermeisterin, die seit fast zweieinhalb Jahren vom noch amtierenden Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) mit einem Dienstverbot belegt ist. Cohn wird an diesem Freitag um 19 Uhr in der Stadthalle verabschiedet und ist dann noch eine Woche lang im Amt.