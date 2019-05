1 Bekommt parteiübergreifende Unterstützung: Matthias Knecht Foto: factum/

Die Ludwigsburger Grünen haben sich entschieden: Beim Kampf um den OB-Sessel unterstützen sie Matthias Knecht. Dieses Engagement war lange umstritten.

Ludwigsburg - Die Ludwigsburger Grünen unterstützen den OB-Kandidaten Matthias Knecht. Dies ist das Ergebnis einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstagabend. In der Versammlung hatte sich Knecht den Mitgliedern vorgestellt und sich deren kritischen Fragen gestellt. Nach einer ausführlichen Fragerunde, so teilen die Grünen mit, habe Knecht die Versammlung verlassen und die Mitglieder stimmten intern ab: mehrheitlich für Knecht.

Unterstützung für den Unparteiischen

Die Ludwigsburger Grünen waren sich lange nicht einig, wie sie sich im Wahlkampf verhalten sollten. Ein eigens ausgeguckter Kandidat war abgesprungen, außerdem gab und gibt es Mitglieder, die dem Amtsinhaber Werner Spec gewogen sind. Spec wird von den Freien Wählern unterstützt.

Matthias Knecht hat nun außer CDU und SPD also auch die Grünen hinter sich. Die Mehrheit der Mitglieder habe sich hinsichtlich der Politik für Ludwigsburg in den Positionen von Matthias Knecht wiederfinden können, sagte Silke Gericke, die Pressesprecherin der Grünen in Ludwigsburg. Die Unterstützung des unparteiischen Kandidaten, habe deshalb am meisten Sinn ergeben.