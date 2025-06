1 Tobias Degode stellt sich am Samstag in der Leonberger Stadthalle vor. Foto: Simon Granville

Der von CDU und Freien Wählern unterstützte Bewerber für das Amt des Leonberger Oberbürgermeisters spricht am Samstag in der Stadthalle











Link kopiert



Es ist eine Woche her, da hat Tobias Degode erklärt, dass er Oberbürgermeister in Leonberg werden will. Der 38-Jährige leitet die Finanzabteilung des Kulturamtes in Düsseldorf und will im Fall eines Wahlsieges bei der Stadtverwaltung „einen Kulturwandel“ einführen.