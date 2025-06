OB-Wahlkampf in Leonberg: Degode will die Stadt umkrempeln

1 Tobias Degode in der Leonberger Stadthalle. Foto: Simon Granville

Ein konkretes Versprechen will der Bewerber seinem Auditorium mit auf den Weg geben. Würden die Menschen ihn zum Leonberger Oberbürgermeister wählen, so müssten sie nicht befürchten, dass dieser nach einer Wahlperiode weiterziehen würde. „Zwei Amtszeiten sollen es schon sein“, sagt Tobias Degode am Samstag in der Stadthalle. Was aber nach 16 Jahren wäre, das müsse man dann sehen.