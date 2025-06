Hartmut Holzwarth denkt nicht an Rückzug

Der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth fühlt sich fit für eine dritte Amtszeit. Ob es einen ernsthaften Herausforderer geben wird, ist fraglich.











Der Winnender (Rems-Murr-Kreis) Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth strebt eine dritte Amtszeit als Rathauschef der 30 000 Einwohner zählenden Kommune an. Das hat der seit April 2010 an der Rathausspitze stehende CDU-Politiker in einer Mitteilung bekannt gegeben.