Die Entscheidung der Kornwestheimer Oberbürgermeisterin im Juni 2023 nicht mehr anzutreten, ist richtig. Aber auch die Räte müssen sich hinterfragen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In gerade mal 92 der insgesamt 1101 Kommunen in Baden-Württemberg sitzen in den Rathäusern Frauen auf dem Chefsessel. Lediglich sechs tragen den Titel Oberbürgermeisterin. Nächsten Sommer wird es womöglich eine weniger sein. Ursula Keck tritt in Kornwestheim nicht mehr an.