Lange galt Amtsinhaber Holzwarth in Winnenden als gesetzt – doch nun tritt ein parteiloser Kritiker auf den Plan. Was steckt hinter der späten Bewerbung?
Die Bewerbungsfrist ist fast abgelaufen, als doch noch ein zweiter Name auf dem Wahlzettel zur Oberbürgermeisterwahl in Winnenden auftaucht. Neben Amtsinhaber Hartmut Holzwarth (CDU) will sich nun auch Hans-Martin Fischer zur Wahl stellen. Die Stadtverwaltung bestätigt, dass beide Bewerbungen fristgerecht eingegangen und vom Wahlausschuss zugelassen worden sind.