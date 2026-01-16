OB-Wahl in Winnenden: „Mach acht weiter“ oder Neuanfang – wie sich Winnendens Bewerber positionieren

Die Winnender OB-Kandidaten Hartmut Holzwarth und Hans-Martin Fischer präsentieren sich – und könnten in Stil und Inhalten kaum unterschiedlicher sein. Wer konnte beim Publikum punkten?
Donnerstagabend in Winnenden. Auf der Bühne der Hermann‑Schwab‑Halle stehen – nacheinander für jeweils gut eine Stunde – zwei Männer in Jeans und Sakko, ohne Krawatte, beide sichtlich bemüht um Nahbarkeit. Vor ihnen: rund 300 Gäste, gut verteilt auf die Reihen des Saals, der an diesem Abend nicht ganz zur Hälfte gefüllt ist.