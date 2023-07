1 Die vier Anwärter auf den Führungsposten im Vaihinger Rathaus (von links): Bernd Rothmann, Matthias Beck, Sven Haumacher und Uwe Skrzypek Foto: Werner Kuhnle

Am Sonntag wird in der Großen Kreisstadt Vaihingen/Enz der Nachfolger für Gerd Maisch gewählt, der nicht mehr kandidiert. Vier Männer wollen ihn auf dem Chefsessel beerben.









Was der Bernd gesagt hat, stimmt“, sagt Uwe Skrzypek irgendwann zu späterer Stunde in der dämpfigen Ensinger Forchenwaldhalle, in der es um Ortsspezifika wie gefährliche Kreuzungen oder den dicht gemachten Dorfgasthof geht. „Der Bernd“, das ist Skrzypeks Gegenspieler Bernd Rothmann. Sie sind nett zueinander, die Vier, von denen jeder am Sonntag das Rennen in Vaihingen machen will. Neben Skrzypek und Rothmann sind das Matthias Beck und Sven Haumacher. Gegeneinander zu schießen – das ist nicht angesagt.