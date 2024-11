OB-Wahl in Überlingen: Schafft der Ehemann die Revanche?

1 Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler und sein bekanntester Herausforderer, der Grüne Martin Hahn. Foto: /Holger Kleinstück

Der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn fordert bei der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen den Amtsinhaber Jan Zeitler heraus. Manche vermuten eine familiäre „Rache“-Aktion dahinter.











Link kopiert



Ginge es nach dem Gesetz der Serie, bräuchte Jan Zeitler bei der Überlinger Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag eigentlich gar nicht erst antreten. Seit 1993 hat es keiner seiner Vorgänger auf mehr als eine Amtszeit in der lieblichen Bodenseestadt mit ihren knapp 25 000 Einwohnern geschafft. Doch Zeitler ist optimistisch. Den Wahltag kann der SPD-Politiker, so scheint es, fast nicht erwarten. „Ich bin so was von bereit“, sagt der 54-Jährige.