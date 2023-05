1 Das grüne Urgestein Rezzo Schlauch (rechts) gratuliert Palmer auf dem Tübinger Marktplatz. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach der direkten Wiederwahl streckt Boris Palmer seiner Partei die Hand zur Versöhnung hin. Zentrales politisches Ziel ist für den Oberbürgermeister jetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien.









Selbst welchen Anzug Boris Palmer künftig häufiger tragen wird, besitzt in Tübingen eine politische Dimension. Denn oft in der Vergangenheit und auch am Wahlabend kleidete sich der alte und neue Oberbürgermeister in ein tendenziell graues, aber schwach mintgrünes Gewand – die Botschaft sollte lauten: Auch wenn meine Mitgliedschaft ruht und meine Farben neutral sind, so bleibe ich im Herzen ein Grüner. Künftig aber, so betont Palmer, würde er gerne wieder richtig grüne Anzüge tragen.