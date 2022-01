1 Boris Palmer ist Oberbürgermeister von Tübingen – und will es bleiben. Foto: Imago//ibner

Tübingen - Es steht fest: Der Grünen-Politiker Boris Palmer wird als unabhängiger Kandidat, bei der Tübinger Oberbürgermeisterwahl im Herbst antreten. Das bestätigte er unserer Zeitung.

In einem offenen Brief an die Tübingerinnen und Tübinger beschrieb er auf seiner Homepage die Gründe. „Mehr als 800 Wahlberechtigte haben einen Aufruf unterzeichnet, der mich darin unterstützen will, erneut für das Amt des Oberbürgermeisters in unserer wunderbaren Stadt zu kandidieren“, führte Palmer aus. Eine ähnlich große Zahl von Menschen habe mit einer Geldspende diese Unterstützung geleistet, dankte Palmer und freute sich über den Eingang von mehr als 100 000 Euro binnen einer Woche. Somit sei das erforderliche Budget für seinen Wahlkampf vorhanden. „Sie haben damit den Ausschlag gegeben“, schrieb Palmer weiter. „Ich werde mich um eine dritte Amtszeit bewerben.“

Entscheidung fiel Palmer schwer

Der 49-Jährige hatte sich entschieden, sich nicht einer Urwahl im April zu stellen, bei der die grünen Mitglieder in Tübingen ihren Favoriten finden wollen. Als Grund hatte er das laufende Parteiausschlussverfahren gegen ihn genannt. „Es ist logisch und sachlich unmöglich, gleichzeitig ein Verfahren zur Nominierung und zum Ausschluss zu betreiben.“

Der in seiner Partei wegen seiner polarisierenden Äußerungen umstrittene Palmer gibt zu, dass ihm die Entscheidung zur erneuten Kandidatur schwer fiel. „Ich hatte zunächst durchaus ernste Zweifel. In fast 16 Jahren im Amt musste ich auch Entscheidungen treffen, die Enttäuschungen verursacht haben.“

Forsa-Umfrage: 68 Prozent sind mit Palmer zufrieden

Auf seiner Homepage schrieb er von Verletzungen. „Mancher Streit hinterlässt persönliche Spuren.“ Hinzu komme der Konflikt mit den Grünen. „Es fällt mir schwer, ohne die Unterstützung der Partei zu kandidieren, der ich aus Überzeugung seit 25 Jahren angehöre.“ Seine politische Heimat seien und blieben die Grünen in Baden-Württemberg, betonte Palmer.

Um herauszufinden, wie er in Tübingen beurteilt wird, hat Palmer eine Umfrage bei Forsa in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: 68 Prozent der befragten Tübinger seien mit seiner Arbeit zufrieden, schrieb Palmer auf seiner Homepage am Wochenende. Die höchste Zufriedenheit bekundeten demnach Grünen-Wähler, sie liege bei 86 Prozent.