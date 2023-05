OB-Wahl in Stuttgart

4 Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer will nicht für die CDU in den OB-Wahlkampf 2020 ziehen. Wer noch als OB-Kandidat gehandelt wird, sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Fabian Mayer hat der Union zum wiederholten Mal einen Korb gegeben: Der Verwaltungsbürgermeister will nicht bei der OB-Wahl im Herbst 2020 kandidieren. Die Kreis-CDU tut sich schwer mit der Bewerbersuche.









Stuttgart - Mit Spannung blickt die Stuttgarter CDU auf den Bundesparteitag der SPD am 6. Dezember. In Berlin wollen die Sozialdemokraten nicht nur ein neues Führungsduo küren, sondern auch über den Fortbestand der Großen Koalition entscheiden. Für die hiesige Union steht noch anderes auf dem Spiel: Vom Fortbestand oder Bruch der GroKo hängt auch ein Stückweit ab, wer für die CDU bei der OB-Wahl im Herbst 2020 in Stuttgart.