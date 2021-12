1 49 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab – eine finale Entscheidung, wer auf dem OB-Sessel Platz nehmen wird, brachte das noch nicht. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die finale Entscheidung über die Nachfolge des Stuttgarter Stadtoberhaupts Fritz Kuhn fällt erst am 29. November. Die drei Nächstplatzierten beim ersten Wahlgang – Kienzle, Schreier und Rockenbauch – würden den nun hoch favorisierten CDU-Mann gern verhindern. Die Frage ist nur: Wie?















Stuttgart - Der erste Wahlgang bei der OB-Wahl in Stuttgart hat noch keine Entscheidung gebracht – aber bereits etliche überraschende Teilresultate, die das Endergebnis vielleicht erahnen lassen. Frank Nopper (CDU) wiesen die Wählerinnen und Wähler eine klare Favoritenrolle für die notwendige Neuwahl in drei Wochen zu. Nach dem vorläufigen Endergebnis, das wie erwartet etwa um 20.30 Uhr vorlag, entfielen auf ihn 31,8 Prozent.

Veronika Kienzle, Kandidatin der Grünen und Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Mitte, ist mit 17,2 Prozent deutlich abgeschlagen. Der parteiunabhängig angetretene Bewerber Marian Schreier, Sozialdemokrat und Bürgermeister in Tengen (Kreis Konstanz), ging mit 15,0 Prozent als Drittplatzierter durchs Ziel – und der Kandidat der SPD, Martin Körner, kam nur auf 9,8 Prozent. Er hatte allerdings schon um 19.43 Uhr, als laut der Ergebnismitteilung der Stadt gerade mal 523 von 545 Wahlbezirken ausgezählt waren, seine Bewerbung zurückgezogen.

Die politische Landkarte in Stuttgart ist nur schwarz

Von einer scharfen Konkurrenz und einem etwa gleichmäßigen Kräfteverhältnis zwischen den von der CDU und den Grünen unterstützten Bewerbern kann diesmal, anders als beim ersten Wahlgang im Jahr 2012, nicht die Rede sein. Zieht man für Nopper und Kienzle die Farben Schwarz und Grün heran, obwohl es ja in erster Linie um eine Persönlichkeitswahl ging, dann ist die Ergebniskarte für die Stadt völlig schwarz. Sogar in der wichtigsten Grünen-Hochburg Stuttgart-West liegt Nopper (22,3 %) knapp vor Kienzle (20,2 %) und fast wären auch noch Schreier (19,8 %) und Rockenbauch (19,6 %) an der Grünen-Kandidatin vorbeigezogen. In seinem Heimat-Stadtbezirk Stuttgart-Ost schaffte der Stadtplaner Rockenbauch, profilierter Stuttgart-21-Gegner und Vertreter des Bürgerbündnisses SÖS im Gemeinderat, tatsächlich Platz 2.

Dennoch sagte Kienzle, sie sehe den Ausgang als Ermutigung, wenngleich ein paar Prozentpunkte mehr für sie selbst schön gewesen wären. Mit Platz 2 beim stadtweiten Resultat habe sie gerechnet. Sie werde jetzt stärker auf Attacke schalten. Im öko-sozialen Spektrum gebe es eine große Mehrheit der Stimmen, allerdings noch aufgeteilt auf verschiedene Kandidaten. Sie sei die geeignete Bewerberin, um diesem Spektrum zum Erfolg zu verhelfen – was nötig sei, weil Nopper bei Klimaschutz, Verkehrspolitik und anderen wichtigen gesellschaftlichen Themen für eine „rückwärtsgewandte Politik“ stehe. Als einzige Frau mit Chancen ziehe sie ihre Bewerbung sicherlich nicht zurück.

Wie groß ist Noppers Potenzial noch?

Der bei rund 14 Prozent gelandete Kandidat Hannes Rockenbauch hob ebenfalls das Potenzial im öko-sozialen Spektrum hervor. Er meinte außerdem, für Nopper gebe es kein großes Potenzial, weitere Stimmen zu holen. Der Grund: Die FDP hatte von Anfang an keinen Kandidaten, und Michael Ballweg, ein Bewerber aus der Initiative Querdenken 711, sowie der AfD-Kandidat Malte Kaufmann hätten wenig Stimmen bekommen. Insofern rechnet Rockenbauch mit keiner großen Auswirkung, wenn die beiden sich nun zurückziehen sollten, was Kaufmann am Abend dann auch tat. Noch ist unklar, was Rockenbauch nun selbst tut: ob er sich wie 2012 mit damals rund zehn Prozent zurückzieht und ob er eine Wahlempfehlung abgeben wird, oder ob er weitermacht. Das entscheide er am Mittwoch. Klar sei aber auch: „Wir brauchen keinen CDU-OB.“ Wie dieser aber verhindert werden könnte, ist alles andere als ersichtlich. Entscheidend könnte sein, wie sich Marian Schreier verhält. Er ließ bisher keine Absicht zu einem Rückzug erkennen. Mit ihm sei erstmals in einer Großstadt jemand mit einer unabhängigen Kandidatur so weit gekommen. Er wolle sich bis Dienstagabend entscheiden.

Der CDU-Mann will nicht Kaffeesatz lesen

Der Favorit mit CDU-Parteibuch ist „hoch zufrieden und glücklich, bis in die Zehenspitzen motiviert“, wie er mitteilte. Man starte nun aus der besten Startposition in die letzte Runde, doch das Rennen sei noch nicht zu Ende, sagte der derzeitige Backnanger OB Frank Nopper. Bis 29. November wolle er noch deutlicher machen, dass Stuttgart „in diesen Zeiten einen Krisenmanager mit langjähriger OB-Erfahrung braucht, dem man ein großes Rathaus zutrauen kann“. Außerdem wolle er stärker akzentuieren, dass Stuttgart mehr denn je eine starke Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen benötige. Zugleich wolle er aber herausstellen, dass er Ökonomie und Ökologie versöhnen möchte.

Das sei ein Signal an Wählerinnen und Wähler, denen Umweltschutz wichtig sei, sagte Nopper unserer Zeitung, es entspreche aber auch seiner Überzeugung. Er sei „nicht so taktisch unterwegs“. Ob sich nun die SPD oder andere für ihn aussprächen, an dieser Kaffeesatzleserei wolle er sich nicht beteiligen. Der frühere SPD-Politiker Herbert Wehner habe zurecht einmal gesagt, dass keine Partei und kein Kandidat Wähler gepachtet habe.

Sicher ist, dass die aktuelle Wahl mehr Wahlberechtigte mobilisierte als beim ersten Wahlgang am 7. Oktober 2012 mit damals 46,7 Prozent. Mit diesmal 49,0 Prozent blieb die Beteiligung aber wieder unter der 50-Prozent-Marke. Alle anderen der 14 Kandidierenden außer Nopper, Kienzle, Schreier, Rockenbauch und Körner spielten für den Ausgang der Wahl keine wesentliche Rolle.