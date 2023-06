1 Die Kandidatin zur OB-Wahl, Veronika Kienzle, mit Teilnehmern beim Stadtspaziergang. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Fünf Kandidaten fürs Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters haben sich bei einem Stadtspaziergang der Stiftung Geißstraße präsentiert. Den Abschluss hat nun Veronika Kienzle gemacht.









Stuttgart - Als Veronika Kienzle die rund 20 Zuhörer ganz am Ende des Rundgangs durch die Innenstadt über den gut gefüllten Flohmarkt auf dem Karlsplatz führt, kommt sie fast ein wenig ins Schwärmen: „Das hier ist ein Ort für mein seelisches Gleichgewicht“, sagt die 58-Jährige Kandidatin und Grünen-Politikerin, die nach Hannes Rockenbauch, Marian Schreier, Martin Körner und Frank Nopper als letzte der fünf aussichtsreichen OB-Kandidaten den Stadtspaziergang auf Einladung der Stiftung Geißstraße absolviert. „Wenn ich samstags hier bin, entwickelt sich das ganz schnell zu einer Bürgersprechstunde.“ Für die Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte ist der Karlsplatz an einem sonnigen Samstagvormittag ohne Frage ein Heimspiel. Man kennt sich hier, man grüßt sich, lacht gemeinsam. Veronika Kienzle, vielleicht ist das auch eine Botschaft an die Zuhörer an diesem Morgen, ist hier gern gesehen.